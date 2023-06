Il Torino è tornato alla carica per Roberto Pereyra, giocatore che era stato seguito anche quando giocava nel Watford. L'argentino è in scadenza di contratto con l'Udinese e dal prossimo 1 luglio sarà disponibile a parametro zero.



Davide Vagnati sta prendendo in grande considerazione l'affare ha già avviato i contatti con l'entoruage dello stesso Pereyra.