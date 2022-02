Il grande assente in Torino-Cagliari, per quanto riguarda la squadra granata, è stato Rolando Mandragora. Il numero 38 ha scontato un turno di squalifica per via del cartellino giallo ricevuto nel derby contro la Juventus ma, nella prossima giornata di campionato contro il Bologna, tornerà a occupare la sua posizione in mezzo al campo.



Mandragora è un giocatore importante per il Torino e a suon di buone prestazioni ha dimostrato di meritare una maglia da titolare.