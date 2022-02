Contro il Cagliari per il Torino è arrivato un rercord: per la prima volta in questa stagione, infatti, la squadra di Ivan Juric è arrivata a cinque partite consecutive senza una vittoria.



L'ultimo successo è stato quello in trasferta per 2-1 sul campo della Sampdoria a cui ha fatto seguito il pareggio interno contro il Sassuolo (1-1), poi le sconfitte contro Udinese e Venezia (2-0 la prima, 2-1 la seconda), il pareggio nel derby contro la Juventus per 1-1 e, infine, la sconfitta di oggi contro il Cagliari per 2-1.