Per la partita di domenica alle 12.30 contro il Cagliari il Torino dovrà fare a meno dello squalificato Andrea Belotti, Walter Mazzarri potrà però tornare a contare su Ola Aina, che per squalifica è stato costretto a saltare le ultime tre partite, quelle contro la Fiorentina, la Sampdoria e il Parma.



Aina conto il Cagliari dovrebbe prendere il posto di Lorenzo De Silvestri sulla fascia destra, mentre dovrebbe essere confermato a sinistra Cristian Ansaldi: per Walter Mazzarri si tratta di un recupero importante visto che il calciatore nigeriano in questa stagione ha spesso dimostrato di poter fare la differenza.