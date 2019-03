La convincente prestazione di Simone Zaza contro il Chievo Verona, arricchita dal gol del definitivo 3-0, sembra aver convinto Walter Mazzarri a concedere un'occasione da titolare all'attaccante lucano nella partita di domenica in casa del Frosinone. A lasciargli il posto in campo dovrebbe essere Iago Falque, che contro la formazione veneta non ha pienamente convinto.



Zaza dovrebbe quindi affiancare in attacco Andrea Belotti, uno dei giocatori maggiormente in forma del Torino in questo ultimo periodo che, contro il Chievo Verona, è anche tornato al gol dopo due mesi dall'ultima volta.