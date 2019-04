Nel recupero del campionato Primavera contro il Napoli Vincenzo Millico, a due mesi di distanza dall'infortunio, è tornato per la prima volta in campo. Quella del recupero del giovane attaccante del Torino è una bella notizia per Federico Coppitelli ma lo è anche per Walter Mazzarri, che ha già fatto esordire in serie A il bomber classe 2000.



Vista l'assenza per squalifica di Simone Zaza e le condizioni precarie di Iago Falque, per la partita contro il Milan di domenica sera Walter Mazzarri potrebbe portare in panchina proprio Millico e, nel caso ce ne fosse bisogno, mandarlo anche in campo nel secondo tempo.