Per la partita di domenica al San Paolo contro il Napoli, il Torino recupera due giocatori molto importanti: Nicolas Nkoulou e Simone Zaza. Il difensore e l'attaccante sono stati costretti a saltare la gara di domenica contro l'Udinese perché squalificati ma Walter Mazzarri potrà contare su di loro per la complicata trasferta in terra campana.



Nessun giocatore del Torino dovrà saltare per la squalifca la gara del San Paolo ma Andrea Belotti e Tomas Rincon, in quanto diffidati, dovranno stare attenti a non ricevere un altro cartellino giallo per non dover poi saltare la partita della giornata successiva contro l'Atalanta.