Moreno Longo è ancora alla ricerca della prima vittoria da quando siede sulla panchina del Torino. Nei primi due match, contro la Sampdoria e contro il Milan, sono arrivate altrettante sconfitte, per invertire la rotta il tecnico granata prepara qualche cambiamento in vista della partita di domenica contro il Parma.



Non una rivoluzione, ma a centrocampo ci sarà almeno una novità: Daniele Baselli. Il numero 8 ha smaltito l'infortunio che lo ha tenuto ai box nelle scorse settimane ed è pronto a riprendere il proprio posto in mezzo al campo: per il Torino è un recupero molto importante.