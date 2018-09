La partita contro l'Udinese si avvicina sempre di più e l'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, sta studiando le alternative a sua disposizione per schierare la miglior formazione possibile da contrapporre a quella friulana. Il tecnico granata sembra orientato a schierare un 3-4-1-2 con Roberto Soriano nella posizione di trequartista e Daniele Baselli in quella di mediano.



Per la seconda maglia da titolare in mezzo al campo il favorito è Soualiho Meité, vera sorpresa di questo inizio di campionato: il francese dovrebbe essere preferito a un titolarissimo come Tomas Rincon che deve ancora rientrare dagli impegni con la propria nazionale.