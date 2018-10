Per la partita di sabato contro la Fiorentina, il tecnico del Torino Walter Mazzarri potrebbe fare qualche cambio a centrocampo rispetto alla formazione proposta nell'ultimo turno di campionato contro il Bologna.



Ola Aina, infatti, è infatti il principale candidato per il ruolo da titolare come esterno sinistro di centrocampo sia nell'eventualità che Mazzarri schieri il 3-5-2, sia in quella che preferisca adottare come modulo di partenza il 3-4-3. Contro il Bologna in quella posizione aveva giocato Alejandro Berenguer, lo spagnolo contro la Fiorentina dovrebbe invece accomodarsi inizialmente in panchina.