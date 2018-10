Nella partita di domenica in casa della Sampdoria, Walter Mazzarri sembrerebbe orientato a lasciare ancora una volta in panchina, almeno all'inizio, Simone Zaza. Il Torino, infatti, dovrebbe presentarsi al Ferraris con la coppia d'attacco Andrea Belotti - Iago Falque, la stessa che ha giocato titolare anche nell'ultimo turno di campionato contro la Fiorentina.



Per Zaza, proprio come accaduto contro la formazione viola, potrebbe esserci spazio nel secondo tempo, soprattutto nel caso in cui le cose per il Torino non dovessero mettersi bene.