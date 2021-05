Buone notizie dall'allenamento di questo pomeriggio del Torino: Armando Izzo e Nicolas Nkoulou sono tornati ad allenarsi con i propri compagni e saranno a disposizione di Davide Nicola per l'importantissima partita di sabato contro lo Spezia.



Entrambi saranno in campo sabato al pomeriggio al Picco in una partita che il Torino non potrà sbagliare per non peggiorare la propria posizione in classifica