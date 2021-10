Antonio Sanabria è sceso in campo ieri sera (alle 22 italiane) con il suo Paraguay nella partita contro la Bolivia valida per le qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar. La partita è terminata 4-0 per la Bolivia e Sanabria ha anche sbagliato un calcio di rigore.



Ora l'attaccante farà ritorno in Italia e Ivan Juric spera di riuscire ad averlo al meglio per la partita del suo Torino contro il Napoli, anche perché Andrea Belotti e Simone Zaza non sono ancora al meglio.