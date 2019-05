Tra i giocatori che Walter Mazzarri non ha avuto a disposizione nel derby contro la Juventus c'erano anche gli attaccanti Iago Falque e Vittorio Parigini. Il primo è ai box da tempo a causa di un problema al ginocchio, il secondo invece si era infortunato nei minuti finali della partita contro il Milan.



Ora, in casa Torino, l'obiettivo è quello di recuperare il prima possibile i due giocatori: la speranza dell'allenatore granata è quella di recuperare i due giocatori per la partita di domenica contro il Sassuolo. Partita che il Torino non potrà sbagliare per proseguire la propria corsa verso la qualificazione a una coppa europea.