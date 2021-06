L'idea di portare al Torino il portiere Alessio Cragno, per sostituire il partente Salvatore Sirigu, il presidente Urbano Cairo e il direttore tecnico Davide Vagnati l'hanno coccolata per diverso tempo. Ma l'affare con il Cagliari molto difficilmente si farà.



Il prezzo del cartellino di Cragno è ritenuto troppo alto dai dirigenti granata che, per questo motivo, stanno valutando altre alternative per la porta a prezzi più bassi.