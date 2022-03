Il Torino è alla ricerca di un portiere per la prossima stagione e uno degli obiettivi principali è Alessio Cragno. Il portiere del Cagliari era stato seguito anche in passato dalla società granata ma una trattativa non era mai partita: la prossima estate però le cose potrebbero cambiare.



Né Vanja Milinkovic-Savic, né Etrit Berisha hanno convinto tra i pali ed è per questo che il dt Davide Vagnati si è messo alla ricerca di un nuovo estremo difensore.