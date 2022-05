Tra i portieri seguiti con grande interesse dal Torino per la prossima stagione c'è anche Alessio Cragno. Con la retrocessione del Cagliari in serie B, la partenza dell'estremo difensore appare quasi certo ma, al momento, Cragno ha deciso di prendete tempo.



"C’è grande delusione per la retrocessione del Cagliari, è presto per parlare del futuro di Alessio. Prima di parlare di Napoli e di altri club preferisco che tutto l’ambiente Cagliari metabolizzi la retrocessione. Vediamo anche cosa vorrà fare il Cagliari col ragazzo e poi decideremo" ha spiegato l'agente del portiere, Graziano Battistini. Il Torino attende.