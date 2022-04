Vanja Milinkovic-Savic e Etrit Berisha, i due portieri che nelle ultime settimane si sono alternati nel difendere la porta del Torino, non hanno convinto pienamente e la società granata è a caccia di un altro estremo difensore per la prossima stagione.



Tra gli obiettivi di mercato c'è Alessio Cragno, giocatore che era stato seguito anche in passato dal Torino. I primi contatti con l'estremo difensore del Cagliari sono già stati avviati.