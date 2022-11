Evitare un altro caso Andrea Belotti: è questo l'obiettivo principale in casa Torino in questi mesi. L'attaccante in estate ha lasciato la squadra granata a parametro zero e il presidente Urbano Cairo vorrebbe che ciò non si ripetesse con altri giocatori, anche se dal valore di mercato inferiore.



Fra i giocatori in scadenza di contratto ci sono però anche due titolari della squadra di Ivan Juric: Koffi Djidji e Ola Aina. Il dt Davide Vagnati ha avviato i colloqui per il rinnovo ma al momento non sembra semplice riuscire a portare a termine queste trattative.