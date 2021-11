Dopo l'esordio contro il Napoli, quando dopo pochi minuti è stato chiamato a sostituire l'infortunato Rolando Mandragora, Ben Kone non è riuscito a ritagliarsi altro spazio in campo: sia Ivan Juric che il Torino però credono molto nelle qualità dell'ex Primavera.



Il dubbio in casa granata è se tenere Kone fino al termine della stagione, con il rischio che giochi però poco, o cederlo in prestito (magari in serie B), in modo che possa essere protagonista in campo con maggiore continuità.