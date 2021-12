Magnus Warming sembrava destinato a lasciare il Torino in prestito nel corso della sessione invernale di calciomercato ma il giovane calciatore danese potrebbe invece restare in granata: sia contro la Sampdoria in Coppa Italia che contro l'Inter il numero 70 ha convito per voglia e intensità, tanto che Ivan Juric sta valutando se tenerlo alla sua corte fino al termine della stagione.



Il futuro di Warming dipenderà anche dal mercato in entrata che il Torino riuscirà a potare avanti nella prossima sessione di mercato.