Da questa mattina sono iniziati i tamponi e i test sierologici per i calciatori del Torino: un primo gruppo di giocatori, di cui ha fatto parte anche Nicolas Nkoulou, si è recato al centro di medicina dello sport per gli esami. Domani toccherà invece al secondo gruppo.



Quello dei test e dei tamponi è il primo passo verso il ritorno alla normalità, in attesa di scoprire quando il campionato di serie A potrà riprendere. Da venerdì, poi, le porte del Filadelfia torneranno ad aprirsi per i calciatori del Torino che, sotto la supervisione di Moreno Longo e dello staff tecnico, potranno tornare ad allenarsi nei due campi a piccoli gruppetti di un massimo di tre giocatori.