Il Torino cerca rinforzi per la difesa già in vista di gennaio. Come scrive Tuttosport, diversi sono i nomi sul taccuino del direttore sportivo Gianluca Petrachi: da Francesco Vicari della Spal a Fabio Pisacane del Cagliari, tutti profili sotto osservazione. Anche se il sogno è quello di far tornare a vestire la maglia granata a Kamil Glik, ora al Monaco e ultimo in campionato: uno dei tre già a gennaio, per sostituire il partente Lyanco.