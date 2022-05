Nell'estate del 2017 Gaston Silva ha lasciato il Torino a titolo definitivo per trasferirsi al Pumas: un mese e mezzo dopo l'annuncio del suo arrivo al club messicano il difensore era poi passato all'Independiente e da quel momento è nata una lunga querelle tra il Torino, che chiedeva e il club argentino per 750.000 euro che l'Independiente doveva ancora alla società granata.



La Fifa si è ora espressa sul contenzioso sentenziando che l'Independiente dovrà versare tale somma nelle casse del Torino.