Tra i giocatori che a fine stagione verranno ceduti a titolo definitivo dal Torino c'è anche il centrocampista Samuel Gustafson, attualmente in prestito in serie B all'Hellas Verona. In gialloblù il calciatore svedese sta giocando con continuità, riuscendo a mostrare le proprie qualità: una buona notizia per la società granata che in estate potrà ricavare un prezioso tesoretto dalla sua cessione a titolo definitivo.



Gustafson, infatti, non rientra nei piani tecnici di Walter Mazzarri. Il Torino lo aveva acquistato nel 2016 dall'hacker per circa 600.000 euro: ora dalla sua cessione può ricavare almeno 1 milione di euro.