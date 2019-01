Sembrava essere tutto fatto per il passaggio in prestito di Vitalie Damascan dal Torino al Cosenza, l'attaccante moldavo è invece rimasto alla corte di Walter Mazzarri. Almeno per il momento.



Se è vero che in Italia la sessione invernare di calciomercato si è conclusa, è altrettanto vero che in molti altri campionati le varie squadre hanno ancora la possibilità di acquistare nuovi giocatori: non è quindi da escludere, nei prossimi giorni, una cessione di Damascan in prestito a qualche squadra straniera.