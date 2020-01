Lorenzo De Silvestri, difensore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida tra i granata e il Bologna: "​Sinisa per me è stato l'allenatore con il quale ho giocato di più. E' un grande esempio, sia per me sia per tutto il calcio, mi ha dato tanto; è inutile sprecare parole, lui sta dimostrando tutto con i fatti e gli do un abbraccio fortissimo".