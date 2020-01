Si è chiuso il mercato di gennaio e Lorenzo De Silvestri è rimasto al Torino, ma il terzino destro non ha rinnovato il contratto con la società granata. Questo significa che da domani sarà libero di accordarsi con altre società e a fine campionato potrà partire a parametro zero.



In questa stagione De Silvestri ha già collezionato 23 presenze tra campionato, Coppa Italia e preliminari di Europa League.