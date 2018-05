Lorenzo De Silvestri, difensore del Torino, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 contro il Napoli: “Quella odierna è la dimostrazione che siamo un grande gruppo. In tanti ci avevano boicottato prima della partita, noi abbiamo fatto una partita di orgoglio e sono contento per i compagni. Ci sono rimpianti, però gli atleti devono accettare il verdetto del campo e le sconfitte: noi, come i tifosi, ci stiamo male, ma dobbiamo tapparci le orecchie e continuare a lavorare. Chi rimarrà darà tutto per provarci il prossimo anno. Scudetto alla Juve? Noi dobbiamo dare sempre tutto, siamo professionisti".