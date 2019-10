Il Torino questa sera scenderà in campo contro la Lazio: sarà una partita delicatissima, che la squadra granata non potrà sbagliare. Tra i protagonisti della gara dell'Olimpico ci sarà Lorenzo De Silvestri (grande ex della partita) che sul proprio profilo Instagram ha voluto dare la carica alla squadra, mostrando ottimismo in vista dell'impegno della sua squadra.



Il terzino ha spiegato sulla propria storia di Instagram che "​Essere positivi in una situazione di negatività non è ingenuità, è leadership".