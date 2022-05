Luca Gemello nel campionato appena concluso è riuscito a togliersi la soddisfazione di esordire in serie A, giocando da titolare la partita di ritorno contro la Fiorentina per via dell'indisponibilità sia di Vanja Milinkovic che di Etrit Berisha: nonostante la buona prestazione, Gemello non ha però trovato altro spazio nelle settimane successive.



L'ex portiere della Primavera del Torino verrà ora ceduto in prestito (possibilmente in serie B) per maturare esperienza prima di tornare alla base.