Vincenzo Millico resterà al Torino almeno fino a gennaio. Dopo che all'ultimo momento sono saltate le trattativa con il Chievo Verona e con il Pisa per il prestito dell'attaccante, il direttore sportivo granata Massimo Bava aveva valutato l'ipotesi di una cessione temporanea all'estero del giocatore.



Al momento, però, per Millico non è giunta nessuna offerta: l'attaccante classe 2000 resterà quindi al Torino almeno fino a gennaio, a quel punto, se non dovesse riuscire a ritagliarsi uno spazio importante, verrebbe prestato.