In casa Torino il rinnovo di Djidji è un tema caldo. In scadenza nel 2023, il difensore deve essere blindato per evitare un altro caso Belotti: il grande pericolo, ribadisce Tuttosport, è l’Inter a caccia di difensore a parametro zero per rimpolpare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. A giugno infatti, i nerazzurri potrebbero perdere diversi elementi come Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio, Acerbi e Darmian.