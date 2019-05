Dopo aver convinto nelle varie occasioni in cui è stato impiegato da Walter Mazzarri in questa stagione, Koffi Djidji si appresta a diventare a tutti gli effetti un calciatore del Torino: la società granata, infatti, eserciterà la clausola del diritto di riscatto del difensore ivoriano di proprietà del Nantes.



Per acquistare a titolo definitivo Djidji il Torino dovrà spendere circa 4 milioni di euro. Una cifra non eccessiva considerato anche quanto ha dimostrato nel corso del campionato il difensore centrale ivoriano.