Il Torino ha centrato uno degli obiettivi di mercato. Dopo aver insistito per mesi, i granata hanno chiuso per l’arrivo di Nikola Vlasic dal West Ham. Come riporta Sky Sport, il giocatore arriverà a titolo definitivo per circa 12,7 milioni di euro. Visite mediche programmate per domani.



I NUMERI - Vlasic quindi torna al Torino dove nella scorsa stagione ha totalizzato 5 gol e 8 assist in 37 presenze tra campionato e Coppa Italia, Juric ci ha puntato molto l’anno scorso e riportarlo in granata è stata una delle prime richieste dell’allenatore. Ora ci siamo, Vlasic torna al Toro a titolo definitivo: domani le visite mediche.