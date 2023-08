Tutto confermato, il Tottenham ha chiuso il colpo Alejo Veliz dal Rosario Central. Con un blitz improvviso, gli Spurs hanno chiuso per l’attaccante classe 2003 che sarà convocato presto dall’Argentina di Scaloni dopo aver impressionante nell’ultimo mondiale under 20 con la maglia albiceleste.



LE CIFRE- Il Tottenham ha chiuso l’operazione Veliz pagando al Rosario Central l’importo della clausola rescissoria: 15 milioni di euro più 6 di bonus. Nei prossimi giorni il talento argentino è atteso a Londra per le visite mediche e la firma sul contratto pluriennale con gli Spurs. Un peccato non vederlo nel calcio italiano dopo che il Torino si era fermato a una prima offerta da 6 milioni, rifiutata dal Torino. Anche il Milan era interessato ma per la prossima sessione di mercato invernale.



NIENTE PRESTITO- La novità più importante rispetto alle indiscrezioni di ieri è che il Tottenham ha deciso di portare subito Veliz a Londra e non a gennaio come voleva il Rosario Central. Fondamentale in questa scelta anche la volontà di Alejo di mettersi subito a disposizione del tecnico Postecoglou.