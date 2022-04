Gleison Bremer negli ultimi giorni ha accusato un problema alla caviglia che non gli ha permesso di allenarsi regolarmente con i propri compagni e la sua presenza in campo contro l'Empoli è a rischio.



Domani mattina il difensore brasiliano farà un ultimo test: se non lo supererà potrebbe non essere neppure in panchina al Castellani, altrimenti lo vedremo con ogni probabilità guidare come sempre la difesa del suo Torino.