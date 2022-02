Nessun allenamento al Filadelfia previsto nella giornata di domani per il Torino: dopo la seduta di quest'oggi, Ivan Juric ha infatti concesso un giorno di riposo ai suoi giocatori.



L'appuntamento al Filadelfia, per riprendere la preparazione della partita contro il Bologna in programma domenica prossima, è quindi fissato per mercoledì.