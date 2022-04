Nelle ultime due partite, contro lo Spezia e l'Atalanta, Josip Brekalo è sempre partito dalla panchina: in entrambe le occasioni Ivan Juric gli ha preferito Marko Pjaca. Domenica, nella gara che il Torino dovrà affrontare contro l'Empoli, il numero 14 granata tornerà invece titolare.



Brekalo, dopo essere stato autore di un buon campionato, nelle ultime gare ha avuto un calo di rendimento: contro l'Empoli sarà per lui un'occasione per riscattarsi.