Tomas Rincon non è l'unico calciatore del Torino ad anticipare il rientro dalla propria nazionale: al Filadelfia è infatti ora atteso anche Sasa Lukic. Così come il compagno di squadra, che ieri si è già allenato con i compagni di club, anche il centrocampista serbo dovrà saltare per la squalifica il prossimo impegno della sua nazionale.



Lukic potrà quindi riprendere a lavorare con il Torino e iniziare a preparare la delicata trasferta in casa dell'Inter in programma domenica pomeriggio.