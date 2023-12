In casa Torino nei prossimi mesi arriveranno i rinnovi di contratto di due calciatori: Karol Linetty e Mergim Vojvoda. Entrambi hanno il contratto in scadenza ma, entrambi, hanno una clausola nel contratto che permette alla società granata di prolungare per un'altra stagione i loro contratti alle stesse condizioni. Nei prossimi mesi queste clausole verranno attivate.