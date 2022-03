Samuele Ricci, Demba Seck e Pietro Pellegri: sono questi gli acquisti del mercato di gennaio del Torino (ci sarebbe anche Mohamed Fares ma il terzino ha immediatamente subito un grave infortunio al ginocchio che lo ha escluso dai giochi).



In questi due mesi in granata, Ricci, Seck e Pellegri non sono ancora riusciti a ritagliarsi uno spazio nella squadra di Ivan Juric e finora non hanno quasi mai giocati: 3 presenze per un totale di 103 minuti per Ricci, 1 presenza e 5 minuti per Seck, 2 presenze e 30 minuti per Pellegri.