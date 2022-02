Il responsabile dell’area tecnica del Torino Davide Vagnati si è soffermato sul momento della squadra e con uno sguardo verso il giocatore simbolo del club Andrea Belotti. Il direttore ha parlato ai microfoni di Sky prima del match contro il Cagliari.

Oggi può essere un bivio della vostra stagione?

“Al di là di questa partita, noi le ambizioni dobbiamo averle. Abbiamo una fame che ci deriva dagli ultimi due anni fatti non come compete a questa squadra. Dobbiamo finire la stagione in crescendo”.

Ci sono spiragli per il rinnovo di Belotti?

“Ci sono degli spiragli per tutto. Andrea è attaccato alla maglia e sente l’affetto di tutti. Dobbiamo parlarne il meno possibile, pensare al campo e vedere a fine anno se ci sono le condizioni da entrambe le parti”.