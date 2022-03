Resta in dubbio il futuro di Dennis Praet. Come riferito da toronews, per riscattare il centrocampista dal Leicester il Torino dovrebbe sborsare 15 milioni di euro, una cifra non indifferente per un giocatore di 28 anni, peraltro soggetto a infortuni (attualmente è ai box per una frattura a un piede). Per Juric si è rivelato un elemento importante, ma ora la palla passa alla società.