Fiducia a Milinkovic-Savic, tant’è che gli è stato prolungato il contratto. Ma è una fiducia che dovrà procedere con altri miglioramenti perché il serbo continua a convivere con qualche incertezza.



Le tre domande in casa Torino, in vista del futuro, secondo Tuttosport sono tre: affiancare a Vanja un giocatore d’una certa esperienza pronto per ogni evenienza ma non in grado di impensierirlo? Oppure inserire nel reparto un numero uno che comunque possa soffiargli sul collo? O ancora, per concludere, un portiere che si giochi il posto con lui? Questo è il dilemma. I nomi sono tre: Mirante e Tatarusanu del Milan, tutti e due in scadenza di contratto con i rossoneri, e Cragno che nel Monza non gioca praticamente mai.