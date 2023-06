Ricardo Rodriguez resterà al Torino o andrà via? E' questo uno degli interrogativi in casa granata. Tutto dipenderà dalle eventuali offerte che potrebbe arrivare al difensore svizzero.



Rodriguez ha ancora un anno di contratto con il Torino, non è sul mercato ma Urbano Cairo e Davide Vagnati sono pronti ad ascoltare tutte le eventuali offerte che potrebbe arrivare per il giocatore.