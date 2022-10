Aleksej Miranchuk o Nemanja Radonjic: alla vigilia della partita contro il Milan, il tecnico del Torino, Ivan Juric, deve sciogliere questo dubbio di formazione sulla trequarti.



Entrambi sono stati autori di una buona partita contro l'Udinese arricchita da un assist a testa: Miranchuk per Aina in occasione dello 0-1, Radonjic per Pellegri nell'occasione 1-2. Molto probabilmente contro il Milan si alterneranno in campo, resta però da capire chi giocherà dall'inizio.