Da qui a giugno saranno mesi decisivi per due difensori del Torino: Koffi Djidji e Gleison Bremer. Entrambi finora non hanno pienamente convinto, alternando buone prestazioni a partite da dimenticare e con l'arrivo in panchina di Moreno Longo hanno perso posizioni nelle gerarchie venendo superati da Lyanco.



Djidji a gennaio era richiesto dal Lecce, ma è rimasto anche perché il Torino ha preferito cedere Kevin Bonifazi a fronte di una vantaggiosa offerta della Spal (prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro). A fine stagione, però, sia l'ivoriano che Bremer potrebbero partire se non riusciranno a convincere Longo.