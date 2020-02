Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia. Sessione prevalentemente sulla parte atletica al mattino, tra campo e palestra. Tattica, lavoro tecnico e poi partita, a tempo e campo ridotti, al pomeriggio. Terapie e piscina per Millico, causa persistenza del dolore lombare, programma personalizzato per Aina. Belotti e compagni riprenderanno la preparazione domani, giovedì 20 febbraio: in calendario una seduta tecnico-tattica mattutina.