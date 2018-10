In casa Torino negli ultimi giorni stanno tenendo banco le questioni legate ai rinnovi dei contratti. Iago Falque dovrebbe essere il primo tra i giocatori granata a prolungare il proprio, poi sarà il turno di Vittorio Parigini che, come lo spagnolo, è in scadenza nel 2020. Ci sono invece altri due giocatori che hanno il contratto in scadenza a fine stagione: i portieri Salvador Ichazo e Antonio Rosati.



Entrambi sono delle riserve e nella squadra granata non hanno finora avuto spazio. Per questo motivo sembra difficile che Ichazo possa restare al Torino anche nella prossima stagione, più probabile invece il rinnovo di Rosati che si sta rivelando anche un importante uomo spogliatoio.